8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Лузанна [Lousuanna Lujan] и ее сестры Уфер Уолтер

Aртикул 432523D Уфер Уолтер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Лузанна [Lousuanna Lujan] и ее сестры" Уфер Уолтер по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Лузанна [Lousuanna Lujan] и ее сестры" Уфер Уолтер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Уфер Уолтер

РандевуТаос в снегуВ состоянии покояВ АрройоПосле нихПересечение Рио-ГрандеАннаПаб хитрыйСтарые испанские ворота
Смотреть все

Тематика: Семья

Крестьянский обед в полеСемейная компанияНе пущуМать с двумя детьми (Семья)Семейный портрет Гиршпрунга Отдых (Recreation)На террасеДама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Женщина кормит ребенка грудью, мужчина стоит за ней
Смотреть все

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИллюминатор космического корабляИрис в вазе у окна и моря с волнамиЯркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянский дворик №51Итальянское окноРазноцветные дома на исторической улочке Старого города в Стокгольме (Швеция)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все