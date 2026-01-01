8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мелхиседек благословляет Аврама (Библейская галерея Далзила) Соломон Симеон

Aртикул 422122D Соломон Симеон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мелхиседек благословляет Аврама (Библейская галерея Далзила)" Соломон Симеон по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мелхиседек благословляет Аврама (Библейская галерея Далзила)" Соломон Симеон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Соломон Симеон

Туалет римской ледиРассвет (Голова Гипноса)Молодежь, рассказывающая сказки дамамФантазия, Амур и УдовольствиеСказка для дам (A Youth Relating Tales to Ladies)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Иисус и маленький Иоанн КрестительСвятой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Богоматерь Нежности к злым сердцамСтрашный судИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Последний ужинСвятой Иероним в своем кабинетеМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)Святой Марии Магдалины у Гроба Господня
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльРаздача продовольствияТриумф ВенецииПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаПохищение Европы«Петрушка» балет И. Ф. СтравинскогоДолгожданная встречаДиана и Купидон
Смотреть все

Стиль: Ориентализм

Древний ужасИмператор Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроМисс дель Кастильо на смертном одреСвалкаИгроки в карты: трое мужчин, двое сидят, один стоит перед разложенными на столе картамиМаскарадМарокканский ПодковникРимские пилигримы
Смотреть все