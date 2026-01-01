8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сказка для дам (A Youth Relating Tales to Ladies) Соломон Симеон

Aртикул 64680D Соломон Симеон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сказка для дам (A Youth Relating Tales to Ladies)" Соломон Симеон по цене от 9380 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

Художник: Соломон Симеон

Тематика: Группы людей

Тематика: Разговор

Жанры: Бытовой

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Английская

