8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Воздушные змеи (Kites) Шпицвег Карл

Aртикул 64560D Шпицвег Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x65 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Воздушные змеи (Kites)" Шпицвег Карл по цене от 9830 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Воздушные змеи (Kites)" Шпицвег Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Дети

Купание красного коняОпять двойкаМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиВидение отроку ВарфоломеюДевочки вышиваютТройка («Ученики мастеровые везут воду»)Девочка плывёт на ките по звёздному небу и ловит яркую звезду
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все