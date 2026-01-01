8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Панорама Парижа на закате

Aртикул 54546D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 41x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Панорама Парижа на закате"  по цене от 9510 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Панорама Парижа на закате" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Париж

Цветочный рынокЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Париж №2Художественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Прогулка по ПарижуВечер в ПарижеОсень в ПарижеПариж (Paris) №11
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Панорамы

Парк Гауди в БарселонеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Вид Тифлиса. 1868 (View of Tiflis. 1868)Девушка смотрит вдальЧерногорияНевероятная панорама острова Маврикий с видом на знаменитый подводный водопадПечерский монастырь под Нижним Новгородом (Caves Monastery near Nizhny Novgorod)Северный край (The Northern territory)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все