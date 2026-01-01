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Картина маслом Девушка с горшком роз Тропинин Василий

Aртикул 16929DТропинин Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

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В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Девушка с горшком роз" Тропинин Василий по цене от 10250 руб.

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- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

- Живопись в разных стилях, разными материалами;

- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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