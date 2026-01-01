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Картина маслом Украинский пейзаж Васильковский Сергей

Aртикул 17015CВасильковский Сергей
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

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В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Украинский пейзаж" Васильковский Сергей по цене от 10400 руб.

- Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

- Живопись в разных стилях, разными материалами;

- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

Заказать копию картины маслом "Украинский пейзаж" Васильковский Сергей можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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