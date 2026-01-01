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Картина маслом Зима №24 Жуковский Станислав

Aртикул 17026CЖуковский Станислав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

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В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Зима №24" Жуковский Станислав по цене от 10320 руб.

- Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

- Живопись в разных стилях, разными материалами;

- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

Заказать копию картины маслом "Зима №24" Жуковский Станислав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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