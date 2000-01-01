8 (495) 648-66-46

Картина маслом Спящий Амур Караваджо

Aртикул 18230D Караваджо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Спящий Амур" Караваджо по цене от 6360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Спящий Амур" Караваджо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Караваджо
Поцелуй Иуды
Шулера
Отдых на пути в Египет
Музыканты №7
Спящий Амур
Юный Бахус
Коронование терновым венцом
Гадалка
Портрет джентльмена Сципионе Боргезе
Смотреть все
Тематика: Дети
Девочки вышивают
Купание красного коня
Опять двойка
Прогулка под дождем
Поймали (1919)
Возлюбленное дитя (1790)
Девочка кормит голубей
Новая сказка (A new fairy tale)
Маленькая девочка верхом на лошади на уроке верховой езды
Смотреть все
Тематика: Ангелы
Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)
Даная
Падший ангел
Танец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)
Ангелы (Angels)
Туалет Венеры (The Toilet of Venus)
Искусство
Мечта человеческой жизни
Аллегория музыки (Allegory of Music)
Смотреть все
Стиль: Барокко
Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)
Даная (Эгина)
Похищение дочерей Левкиппа
Натюрморт (Still-life) №4
Пейзаж №3
Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77
Две женщины у окна (1655-1660)
Маки (Poppies) №22
Натюрморт (Still-life) №19
Смотреть все
Век: 17-й век
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Лот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)
Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)
Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)
Даная (Эгина)
Похищение дочерей Левкиппа
Спящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Венера
Пейзаж №3
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица №18
Обнаженная №28
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане
Итальянский парк
Смотреть все