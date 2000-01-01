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Картина маслом Высадка Христофора Колумба со спутниками на трех катерах в пятницу 12 октября 1492 года на рассвете на острове, названном в Сан-Сальвадоре в тот же день (1892 г.) Айвазовский Иван

Aртикул 18568C Айвазовский Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Высадка Христофора Колумба со спутниками на трех катерах в пятницу 12 октября 1492 года на рассвете на острове, названном в Сан-Сальвадоре в тот же день (1892 г.)" Айвазовский Иван по цене от 6310 руб.

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    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

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