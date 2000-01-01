8 (495) 648-66-46

Картина маслом Карин и Керсти (1898) Ларссон Карл Улоф

Aртикул 19753C Ларссон Карл Улоф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x45 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Карин и Керсти (1898)" Ларссон Карл Улоф по цене от 6480 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Карин и Керсти (1898)" Ларссон Карл Улоф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ларссон Карл Улоф

Завтрак под Большой БерёзойКарин на берегуВ углуВ снегу (1910)А-ля кампания (1883)Азалия (1906)Садовая идиллияВокруг вечерней лампы (1900)Виноградная лоза 2 (1884)
Смотреть все

Тематика: Мать и дитя

Голый ребенок Возлюбленное дитя (1790)Лежит мама с ребенком II Урок музыки материнствоЧеловек, Рожденный Труду, из Награды Труда и Трудолюбия, плита 1Возлюбленное дитя (1780-1785)Женщина и девушка за рулем Копия Тициана "Аллегория Альфонсо д'Авалоса, Маркиз дель Васто"
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Жанры: Портрет

Лежащая обнаженная №9ЛетомСпящая обнаженная (1858)Мария Магдалина как отшельник Обнаженная №51Фрида и кесарево сечение (1931)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомГолый ребенок Голые девушки разговаривают (1910)
Смотреть все

Национальность: Шведская

Лиса с лисятами (A fox with cubs)Подсолнухи (Sunflowers) №5Озеро осеньюДеревня (Village) №6Охота (Jagare och grasander)Кошка охотится на птиц (The cat hunts birds)Дорога в лесу (The road in the woods) №3Заяц зимой (Hare in winter)Заяц
Смотреть все