8 (495) 648-66-46

Картина маслом Плотина Генетин Гийомен Арман

Aртикул 19878C Гийомен Арман
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Плотина Генетин" Гийомен Арман по цене от 6270 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Плотина Генетин" Гийомен Арман можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гийомен Арман

Путь в ДамиеттуЛе Пюи Барриу, Крез (около 1900 г.)Деревня-сюр-ле-Кото, Валле-де-Шерез (около 1885 г.)Ле Кароль, Валле де ла Люд (1902)Агай-Бей и Семафор (1922)Ла Рош Де Лечо, Крозан (1913)Пейзаж буазе (1890)Набережная де ла Рапе, Париж (1884 г.)Набережная Берси (1874 г.)
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Дубовая рощаАрт природаРожьЗолотая осеньПейзаж ПолесьяАрт природа №2Ручей в берёзовом лесуЛесные дали
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Дом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Пейзаж №3Река в лесу №5Купальщицы №7Островок в озереЛетний день (Summer's day)Весна - большая вода (Spring - a large water)
Смотреть все

Тематика: Берега

Неаполитанский заливРека в лесу №5Закат на море №9Закат №48Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Маяк (Lighthouse)Ракушка на берегу моряПасмурная погодаПляж (Beach)
Смотреть все

Тематика: Водопады

Водопад №11Водопад №7Водопад №36Водопад №24Водопад №31Водопад (Waterfall) №4Водопад №26Водопад в горной местности (A Waterfall in a Rocky Landscape)Великолепный летний пейзаж цветущего поля на фоне величественного водопада Скогафосс (Исландия)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Летний садИтальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

Лежащая обнаженная №9Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3ЛетомОбнаженная №17Обнаженная №13Египтянка
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Французская

Обнаженная у воды.Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)СпящиеПосле баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №17ЕгиптянкаОбнаженная в кресле
Смотреть все