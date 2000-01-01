8 (495) 648-66-46

Картина маслом Ле Багги Беро Жан

Aртикул 57222B Беро Жан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ле Багги" Беро Жан по цене от 6310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ле Багги" Беро Жан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беро Жан

Берег Сены (1880)Бильярдная вечеринкаНарды в кафеНарды в кафе 2Бульвар Монмартр, выход из театра разнообразия, послеполуденный отдых (1885)Бульвар Капуцинов, вечер (1880)Булонский лесМиллинер на мосту ИскусствКафе Американ
Смотреть все

Тематика: Лошади

Похищение дочерей ЛевкиппаЖаждущий воинКупание красного коняБелые лошадиКоляска на скачках (1869)Лошади №12Лев пожирает лошадь (1844)Разноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Белый конь
Смотреть все

Тематика: Кареты и повозки

Масленица (Shrovetide)Зима (Winter) №4Конный экипаж (1908)Обоз в степи (Carts in the wilderness)Господа на санях (Gentlemen on a Sleigh Ride)Околица (Outskirts of a village)Тройка зимой (Three winter)Домой (Homewards)Повозка едет в город
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Французская

Обнаженная у воды.Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)СпящиеПосле баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №17ЕгиптянкаОбнаженная в кресле
Смотреть все