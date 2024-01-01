8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Композиция с цветами (XIX век) Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос

Aртикул 82431D Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Композиция с цветами (XIX век)" Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос по цене от 7370 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Композиция с цветами (XIX век)" Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос

Розовая роза (1792)Пять РакушекЦветочный натюрморт (ок. 1800 - ок. 1825)Портрет Корнелии Йоханны ван Ос (1804 г.)Пейзаж близ Хилверсюма (1820 – 1839)Ландшап с Бругом (1792–1861)Стиллевен встретил друга и сверстника (1792)Ирис (1792 - 1861)Ландшап встретился с фигурой в Ройботье (1792–1861).
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Макро одуванчикПионы (Peonies) №10Нежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоОбраз девушки в цветахАрт цветы №6ХлопокЛетние цветыПтицы в цветах
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Lilac) №2Пионы №19Пионы (Peonies) №8Пионы в вазе №11Пионы №15Пионы №266
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Iilac) №13Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьМонах и монахиняНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все