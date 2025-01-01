8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Ева-1 Кранах Лукас Старший

Aртикул 86773D Кранах Лукас Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x61 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ева-1" Кранах Лукас Старший по цене от 8880 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ева-1" Кранах Лукас Старший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кранах Лукас Старший

Портрет Мартина Лютера. Портрет Катарины ЛютерНимфа ФонтанаПортрет Мартина Лютера и его жены Катарины фон БораРайский садФридрих Мудрый, курфюрст СаксонииЕва-2Охота возле замка ХартенфельсИоганн Стойкий, курфюрст СаксонииИоганн I (1468–1532), Констант, курфюрст Саксонии
Смотреть все

Тематика: Яблоки

Яблоки на блюдце (Apples on a plate)Яблоки (Apple)Яблоки в корзинеЯблоки №17Натюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойНатюрморт: яблоки и баночкаЧерная БутылкаНатюрморт №28Натюрморт с яблоками, виноградом, дынями, хлебом, кувшином и бутылкой
Смотреть все

Тематика: Олени

Скандинавский оленьОлени, птицы и золотое дерево с зеленой кронойОлени в лесуГеометрический монохромный оленьЗолотые птицы летят к солнцуМонарх Глен Олень хипстер с трубкойОлень на краю скалы в горном лесуОлень на фоне Луны
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Ванна (Le bain)ВаннаТуалет (1888)ДанаяКупальщицы №20Алтарь ДионисаКупальщицыФриз Бетховена - Панель 3-1Нимфы на рассвете
Смотреть все

Тематика: Змеи

Скелет змеиНеблагодарный человек (1917)Чёрно-белый силуэт гремучей змеи на белом фоне в виде красивой виньеткиЗмея Табл.058 (1777 г.)Стеклянная змея и хризантема (1754)Бой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийМоисей и медный змей (1580-1633)Божье проклятиеЗмея
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Пир богов (1514-1529)Венецианские любовники
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Венецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйОхота на кабанаРавновесие созидания (Balance of creation)Листок в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все