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Картина маслом Возвращение Нептуна Копли Джон Синглтон

Aртикул 88169D Копли Джон Синглтон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Возвращение Нептуна" Копли Джон Синглтон по цене от 8540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Возвращение Нептуна" Копли Джон Синглтон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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