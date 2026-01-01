8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Туман в горах №14

Aртикул 101056D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Туман в горах №14"  по цене от 9440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Туман в горах №14" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Туман в горах

Подвесной канатный мост в туманеПрекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем туманеТуман над лесом №2Дымчатый причалТуманные горы ИндииЗолотой мост во ВьетнамеОсенний лес в тумане (Карловы Вары, Чехия)Монохромный пейзаж с туманом в горах и отражением в озереТуман над китайской рекой №2
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все