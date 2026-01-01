8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Катание на Неве (Driving on the Neva) Боголюбов Алексей

Aртикул 63625D Боголюбов Алексей
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34x20 см

Художник: Боголюбов Алексей

Тематика: Санкт-Петербург

Тематика: Зима

Тематика: Набережные

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Русская

