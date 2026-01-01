8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Рейн у Драхенфельса Сафтлевен Херман

Aртикул 431455D Сафтлевен Херман
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Рейн у Драхенфельса" Сафтлевен Херман по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Рейн у Драхенфельса" Сафтлевен Херман можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сафтлевен Херман

Мужчина стоит рядом с лошадью с телегойДва слона в пейзажеТри стоящих мужчиныВид на реку Рейн близ РайнекаЧеловек с тростью и человек, увиденный сзадизима №22Семеро мужчин стоят, сидят и гуляютПять стоящих мужчин (паломники?)Стоящий мужчина с тростью
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемВесна - большая водаЧерные кувшинкиОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все