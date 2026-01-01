8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Торговцы мехом спускаются по Миссури Бингем Джордж

Aртикул 425327D Бингем Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Торговцы мехом спускаются по Миссури" Бингем Джордж по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Торговцы мехом спускаются по Миссури" Бингем Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бингем Джордж

Вашингтон пересекает ДелавэрАгитация за право голосаВозвращение охотниковОхота на мясоПриказ 11Лихтер освобождает пароход от мелиЛодочники на МиссуриВид на озеро в горахСтрана политики
Смотреть все

Тематика: Коты и кошки

Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеБольшой мейн кун порода кошекКот на крыше (Cat on the roof)Портрет - черепаховый мейн-кун котенокКошки на пианино (Cats on a Piano)Кошка с котятами (A cat with kittens)Кот и пиво
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Монах и монахиняПоцелуй (оригинальная цветопередача)Пастух и пастушка (1760)
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемВесна - большая водаЧерные кувшинкиОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все