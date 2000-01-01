8 (495) 648-66-46

Плакат Время игр (1891) Годвард Джон Уильям

Aртикул 19240C Годвард Джон Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Время игр (1891)" Годвард Джон Уильям по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Время игр (1891)" Годвард Джон Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Годвард Джон Уильям
Цветущий красный миндаль (Blossoming Red Almond)
Жрица Вакха (1890)
Ответ (1917)
Операция на колонну (1901 г.)
Тигровая шкура (Швея) (1889)
Сладкая сиеста летнего дня (1891)
Песни без слов (1918)
Обручальное кольцо (1888 г.)
Мечтательность (1904)
Смотреть все
Тематика: Отдых
Леда и Лебедь
Бахчисарайский фонтан
Праздник
Мяч №5
Девушка на шезлонге
Розы №17
На пляже №8
Маскарад
Сиеста
Смотреть все
Тематика: Группы людей
Женщина
Похищение дочерей Левкиппа
Девушки на берегу
Триумф Венеции
Афинская школа (The School of Athens)
Аполлон и Диана атакуют детей Ниобы (1772) (Apollo and Diana Attacking the Children of Niobe)
Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Ловцы птиц
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все
Тематика: Дворики
Итальянский дворик
Итальянский дворик №6
Московский дворик
Итальянский дворик №9
Итальянский дворик №26
Итальянский дворик №2
Итальянский дворик №38
Итальянский дворик №49
Уютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветами
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная №2
Купальщица №18
Спящие
Летом
Обнаженная №17
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Сон жены рыбака
Смотреть все
Национальность: Английская
Ночной кошмар (The Nightmare)
Собаки на охоте (Dogs on the hunt)
Пионы (Peonies) №8
Пожар в Лондоне (1826)
Мост под дождем
Предсмертные звуки (The sounds, followed by death)
Италия №3
Бирюзовый лес
Венеция (Venice) №17
Смотреть все
Стиль: Неоклассицизм
Аполлон и Диана атакуют детей Ниобы (1772) (Apollo and Diana Attacking the Children of Niobe)
Одалиска и Слэйву (1839-1840)
Гнев Ахилла (1819) (The Anger of Achilles)
Каллиопа оплакивает Гомера (1812) (Calliope Mourning Homer)
Вид Коллиура
Армия принимает присягу на верность императору после распределения орлов, 5 декабря 1804 года (1810) (The Army takes an Oath to the Emperor after the Distribution of Eagles, 5 December 1804)
Наполеон на лошадях
Болезнь Антиоха (1840)
Наполеон на поле битвы при Эйлау №2
Смотреть все