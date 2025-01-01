8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Леди Генри Креш, Вулвич Лавери Джон

Aртикул 431117D Лавери Джон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Леди Генри Креш, Вулвич" Лавери Джон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Леди Генри Креш, Вулвич" Лавери Джон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Леди Генри Креш, Вулвич" Лавери Джон станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лавери Джон

Кладбище Этапль, 1919Конец: Передняя часть "Королевы Елизаветы" с адмиралом Битти, читающим условия капитуляции германского флота, Розит, 16 ноября 1918 года.Армейский почтамт 3, Булонь, 1919
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиДевочки вышиваютВидение отроку ВарфоломеюДевочка кормит голубейПрогулка под дождем
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Детская

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПодводный мир №9Сказочный дирижабльВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиКарта мира животных в скандинавском стилеЧеловек-паук (Spiderman)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуДевочка на медведеМикки Маус (Mickey Mouse)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Летний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Девушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все