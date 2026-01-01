8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Леди верхом на седле поворачивается, чтобы посмотреть на спешившегося всадника Сеймур Джеймс

Aртикул 434625D Сеймур Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Леди верхом на седле поворачивается, чтобы посмотреть на спешившегося всадника" Сеймур Джеймс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Леди верхом на седле поворачивается, чтобы посмотреть на спешившегося всадника" Сеймур Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Леди верхом на седле поворачивается, чтобы посмотреть на спешившегося всадника" Сеймур Джеймс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Сеймур Джеймс

Тематика: Лошади

Тематика: Мужчины

Тематика: Женщины

Тематика: Верховая езда

Век: 18-й век

Национальность: Английская

Жанры: Остальные жанры

Графика: Рисунок

Стиль: Классицизм

