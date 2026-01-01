8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Одри Хепбёрн на голубом фоне

Aртикул 13021C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Одри Хепбёрн на голубом фоне"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Одри Хепбёрн на голубом фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Одри Хепбёрн на голубом фоне" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Хепберн Одри

Одри Хепбёрн с мундштукомНевозможное возможно от Одри ХепбёрнЧерно-белый портрет Одри ХепбёрнФотография Одри ХепбёрнОдри в стиле УорхолаVogue Одри ХепбёрнОдри Хепбёрн и МонроОдри Хепбёрн с надписьюОдри Хепбёрн жокей
Смотреть все

Тематика: Мода

Африканка в украшениях3д скульптура из стеныБарельеф 3д женскийОбраз девушки в цветахЛицо девушки с голубыми глазамиПара в стиле кубизмДлинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диванеКиса в розовых очкахМодная девушка в широкополой шляпе с кошкой на чёрно-белом полосатом фоне
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все