Модные постеры

Как говорил герой замечательного фильма «Где находится нофелет?»: «Будь я живописец, то написал бы не женщину с ребенком или веером, а женщину, примеряющую иностранную шмотку». Куда только не заводит нас фантазия дизайнеров, каких только тенденций они не предлагают и ведь это касается не только одежды верхней, но и нижнего белья, манеры наносить макияж или красить волосы! Тема модных плакатов поэтому неисчерпаема. На постерах моды, цветных и черно-белых, рисунках или фотографиях, могут быть изображены самые разнообразные девушки из разных времен. Они станут достойным украшением любого салона, магазина, шоу-рума.

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