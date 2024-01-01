Произведения искусства вносят в дизайн помещения фешенебельную направленность, придают аристократический лоск и создают современные мотивы в интерьере. Модные картины повышают престиж владельца дома как ценителя произведений искусства.

Чаще всего для оформления интерьера используются копии известных произведений. Они изготавливаются на холсте или бумаге, тыльная часть (задник) ‒ из пенокартона, если заказывается постер под стеклом. Огромное тематическое разнообразие позволяет с успехом применять такие изделия для оформления помещений любого типа.

Виды и стили картин на тему мода:

В понятие «картины для интерьера» входят:

постеры;

репродукции и копии авторских работ;

модульные картины;

графика и фото.

Модуль ‒ модное направление в изобразительном искусстве. Это изображение, созданное из нескольких фрагментов, связанных одним сюжетом. Фрагменты можно комбинировать по-разному, в зависимости от собственного восприятия. Дополнительный эффект создает отсутствие рамок. Такое изображение ‒ идеальный вариант для размещения в гостиной. Можно купить картину с разным количеством модулей – диптихи, триптихи, полиптихи.

Стиль выбранной картины должен сочетаться с интерьером и встраиваться в общую концепцию. Как правило, это смелые, оригинальные и творческие работы. Репродукции и копии работ известных художников – это всегда популярно и модно. Живопись как современных художников, так и классиков-импрессионистов – беспроигрышный вариант при оформлении интерьера. Черно-белые изображения способствуют созданию строгой и солидной атмосферы в доме. Такой декор на стене характерен для стилей лофт, модерн и эклетика.

Тематика изображений очень разнообразна. Это могут быть:

абстракция, авангард, динамика;

стилизации (японские, скандинавские, восточные мотивы);

городские и природные пейзажи,

конкретная тема (маринистика, авто, флора и фауна) и другие.



При выборе модной картины для интерьера необходимо учитывать предназначение помещения. Так, самые спокойные изображения следует размещать в спальне. Для рабочего кабинета подойдут динамичные фото и постеры. В гостиной единственное ограничение – сочетание картины с общим стилем интерьера и цветовой гаммой.

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