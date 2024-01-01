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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Картины Страх | Репродукции картин художников Страх
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Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)
арт. 16503D
Брюллов Карл
Цена от
1370
Убой священников Самарии
арт. 430715D
Хемскерк Мартен
Цена от
1340
Резня святого Варфоломея
арт. 423783D
Миллер Альфред Джейкоб
Цена от
1360
Каин убивает Авеля
арт. 423561D
Мас Николас
Цена от
1250
Жертва Авраама
арт. 422688D
Ластман Питер
Цена от
1340
Обморок Пригодность
арт. 432472D
Крукшанк Джордж
Цена от
1640
Миссис Шайлер сжигает пшеничные поля на подходе англичан
арт. 424330D
Лойце Эмануэль
Цена от
1300
Карн убивает Авеля
арт. 420592D
Ливенс Ян
Цена от
1350
Цезарь отказывается от головы Помпея
арт. 422670D
Лересс де Герард
Цена от
1450
Обезглавление двух королей по приказу римского императора
арт. 422620D
Лересс де Герард
Цена от
1380
Нимфы атакованы сатирами
арт. 422610D
Лересс де Герард
Цена от
1520
Смерть Дидоны
арт. 422585D
Лересс де Герард
Цена от
1440
Предложить ван Поликсена (?)
арт. 422571D
Лересс де Герард
Цена от
1350
Три сестры Фаэтона плачут над могилой своего брата
арт. 424308D
Дэнби Франсис
Цена от
1380
Успение Марии. Дизайн квартала для западного витража в церкви Святой Марии в Кракове. Работа из портфолио "Сцены из жизни Девы Марии и Иисуса Христа"
арт. 424711D
Выспяньский Станислав
Цена от
1370
Убийство Яна ван Вели, ювелира в Амстердаме, 1616 г.
арт. 435294D
Велде ван де Эсайас
Цена от
1440
Ограбление
арт. 435174D
Велде ван де Эсайас
Цена от
1360
Спасение графа Йохана Маурица после аварии на мосту Франекера, 1665
арт. 422042D
Вауэрман Филипс
Цена от
1300
Аштабхуджа Деви
арт. 422412D
Варма Рави
Цена от
1360
Последний день Помпеи
арт. 16502D
Брюллов Карл
Цена от
1370
Захват Кэллоуэй Девушки и Джемима Бун
арт. 431582D
Бодмер Карл
Цена от
1360
Жертвоприношение Ифигении
арт. 421692D
Артсен Питер
Цена от
1660
Раскаявшаяся Тамар
арт. 434511D
Адриан Ван де Венне
Цена от
1270
Пожилой мужчина вырван от смерти женой и внуками
арт. 434486D
Адриан Ван де Венне
Цена от
1350
Плач над мертвым Христом
арт. 424368D
Альст ван Питер Кук
Цена от
1270
Жертвоприношение в Листре
арт. 424355D
Альст ван Питер Кук
Цена от
1440
Визит врача
арт. 407838D
Франс Ван Мирис
Цена от
1370
Смерть Лукреции
арт. 407837D
Франс Ван Мирис
Цена от
1370
Айседора в агонии
арт. 407780D
Слоун Джон
Цена от
1280
Камилло наказывает коварного учителя из Фалерии
арт. 409151D
Сальвиати Франческо
Цена от
1260
Аллегория болезни: человек лежит на кровати в окружении фигур
арт. 407054D
Романо Джулио
Цена от
1360
Похищение Тамары
арт. 407781D
Лесюэр Эсташ
Цена от
1280
Сошествие с креста
арт. 408774D
Лебрен Шарль
Цена от
1280
Блаженный Бернард Толомей ходатайствует о прекращении эпидемии чумы в Сиене
арт. 407957D
Креспи Джузеппе Мария
Цена от
1430
Бернард Толомеи и Чума в Сиене
арт. 407954D
Креспи Джузеппе Мария
Цена от
1430
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