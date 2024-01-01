Картины в стоматологию

Вздрагиваете от звука бор-машины и почти как врач разбираетесь в «шестерках» и «восьмерках»? О, да вы явно частый посетитель дантиста! Иметь здоровые и крепкие зубы — по-настоящему важно и ценно, и если вы не знаете, что такое зубная боль, вы счастливчик!

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