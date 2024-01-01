Постеры для стоматологии

Давно прошли те времена, когда стоило бояться зубных врачей и их ужасающих бор-машин. Современная медицина лечит зубы, хоть порой долго, сложно и дорого, но практически безболезненно. Хотя да, тут многие захотят поспорить) В нашем каталоге есть постеры в стоматологический кабинет с открытыми доброжелательными, а, главное, белозубыми улыбками, которые дополнят интерьер любой клиники и помогут пациентам расслабиться. Купить постеры стоматологии вы можете в интернет-магазине Дас Арт.

Стоматологическая клиника — серьёзный бизнес. Чтобы преуспеть в нём, нужно придумать достойное название, нанять высококвалифицированный персонал, закупить современное оборудование и лучшие материалы, сделать качественный дизайнерский ремонт и решить многие другие важные вопросы. Но это ещё не всё. Чтобы пациенты посещали медицинское учреждение с удовольствием, необходимо создать для них максимально благоприятную атмосферу.

Важно, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и безопасно. Да, интерьер и растения имеют здесь огромное значение. И особое внимание следует уделить декору, а именно картинам. Они делают пребывание в стоматологии более приятным, отвлекают от страха и негативных мыслей, создают расслабляющую обстановку.

Какие постеры уместны на стенах кабинетов стоматологической клиники?

Важная информация о картинах для стоматологии

Чтобы не ошибиться с выбором картины для стоматологической клиники, необходимо принять во внимание выбранный стиль. Для минимализма и хай-тека подходят максимально лаконичные постеры. Их можно подсветить небольшими осветительными приборами. Для классического стиля можно выбрать какое-то универсальное решение в рамке. В лофте уместны постеры, выполненные в тёмных тонах. Эклектика приемлет картины, выполненные в смешанных и нежных оттенках.

Для стоматологии наиболее удачными считаются постеры, на которых преобладают такие тона:

любые пастельные оттенки,

белый,

бежевый,

бирюзовый,

голубой,

розовый,

светло-зелёный,

серый.

В медицинском учреждении можно использовать и отдельные, и модульные постеры. Главное, чтобы изображение было не только тематическим, но и максимально качественным. Благодаря этому сразу при входе в клинику у пациента сложится положительное первое впечатление, что крайне важно для дальнейшего взаимодействия. Эксперты советуют менять картины в стоматологии ежегодно. Это поможет освежить интерьер и будет способствовать росту интереса к заведению.

Благодаря постерам интерьер в стоматологии не будет выглядеть мрачно и угнетающе. Пациенты перестанут бояться людей в белых халатах, причём это актуально не только в случае с детьми. Ни для кого не секрет, что многие взрослые также боятся стоматологов.

Выбор картин для стоматологической клиники огромен. Оптимальные варианты непременно найдутся для любого заведения. Так, для размещения у входа в стоматологию можно приобрести современный постер с пейзажами, растениями или животными.

В главном холле лучше использовать постеры с улыбающимися людьми, которые открыто демонстрируют свои здоровые, идеально ровные и белоснежные зубы. В коридоре прекрасно смотрятся сюжеты с городскими пейзажами.

Для кабинетов отлично подходят варианты со стоматологическими инструментами, различными зубными принадлежностями (зубной порошок и паста, зубные щётки, зубные нити и др.). Если кабинет ориентирован на лечение зубов маленьких пациентов, то стоит использовать картины, на которых изображены герои детских сказок и мультфильмов.

Если комната имеет прямоугольную форму, вытянута, то стоит использовать горизонтально ориентированные постеры. В квадратном помещении уместны вертикально ориентированные изделия. Чем больше помещение, тем более крупной может быть постер. Самое главное, чтобы обстановка гармонировала с сюжетом. Если есть сомнения, лучше посоветоваться с дизайнером.