Картины маки | Картины поле маков

Когда кто-то заговаривает об этих чудесных цветах, в голове так и вспыхивают алым фейерверком картины с изображением маков — ярких красных капель, пестреющих на фоне бескрайних полей маков. Однако очень многие забывают, что эти растения бывают не только красного оттенка, но и белыми, фиолетовыми, желтыми, голубыми, розовыми. Этот цветок широко используется в мифологии и различных ритуалах по всему миру.

У большинства народов он считался символом смерти и ассоциировался с символикой сна, использовался как символ памяти по усопшим и уважения к павшим в войнах. Также он считается символом плодородия за его способность к росту. Христианская традиция говорит, что эти цветы появились из крови распятого Христа.

Картины с маками известных художников - это работы Гвидо Борелли, Клода Моне, Крюгера, Журавлевой, Пьера Боннара, Марии Щербининой и многих других. Купить картины с маками вы можете в интернет-магазине Дас Арт. Особой популярностью пользуются картины с полями красных маков.

При упоминании этого цветка в нашем сознании обычно всплывает кроваво-красное поле с нежными трепетными цветами, отчасти выросшее на «Волшебнике Изумрудного города», отчасти из виденных лично или в интернете красочных картинках. Мак — символ свободы, гармонии. В Древнем Египте он был символом женской красоты и молодости, древнеримская мифология рассказывает о том, что эти цветы появились из слез Венеры, которая оплакивала смерть Адониса. Древние греки считали цветок символом плодородия и приносили к статуе Юноны, прося прибавления в семействе.