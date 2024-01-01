Картины маслом Балы

Наверняка каждой девушке хоть раз в жизни хотелось оказаться на настоящем балу или карнавале в веке эдак 18-ом. Пышные платья, узкие корсеты, многоэтажные прически, веера и танцы-танцы!

Балы в картинах художников также нашли свое место, так мы можем хотя бы чуточку прикоснуться к временам, когда пары танцевали мазурку, вальсы, передвигались в каретах, проигрывались в карты в пух и прах и вызывали друг друга на дуэли. Картины бала, выполненные маслом вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.