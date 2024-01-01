Картины маслом Египет

Египту по меньшей мере пять тысяч лет и это высокоразвитая страна, изучение истории и достижений которой является для многих ученых наиболее интересным вопросом. Здесь расположены древнейшие памятники архитектуры, вопрос возможности строительства которых до сих пор не решен, некрополи — пирамиды и Сфинкс в Гизе, Долина Царей и Цариц в Луксоре, храмы фараонов, руины Мемфиса и многое другое, что съезжаются посмотреть путешественники со всего мира. Здесь же сосредоточено богатое наследие в виде керамики и живописи, разнообразных украшений, мифами окутаны и цари и царицы. Только имена Клеопатры, Рамзеса, Птолемея, Ксеркса, Дария приводят в восторг!

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