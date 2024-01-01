Картины маслом Индия

Чувствуете во рту пряный вкус карри? Да вы в Индии! Если бывали или хотите отправиться в эту чудесную страну, картины Индии для вас! Это колоритное государство с древнейшей историей, одна из самых известных цивилизаций, подарившая миру потрясающие памятники архитектуры, литературы, ни на что не похожую музыку и киноискусство. Мы можем увидеть и картины маслом древней Индии, например, у Делакруа, Эдвина, Карр, Фредерика и других. Перед вами знаменитый Тадж-Махал, древние тотемы, гомонящие рынки, маленькие деревеньки, даже местные боги! В интернет-магазине Дас Арт вы найдете и современную Индию в картинах маслом художников.