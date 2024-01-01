Постеры Кафе

Молочный коктейль и мороженое с шоколадной крошкой в треугольной металлической креманке, — пожалуй, одно из самых вкусных воспоминаний детства, когда сидишь в небольшом уютном кафе, где пахнет кофе и молоком, где беспрерывно что-то взбивают, где продают вкуснейшие пирожные. Хотя, возможно, в вашем любимом кафе все было совсем не так! Сколько их есть в мире — вряд ли кто-то отважится подсчитать.

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