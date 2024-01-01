Постеры Весна

Нет ничего отраднее наблюдать первые робкие шаги весны по зимним еще улицам. Когда начинаются капели и сотни ручейков весело искрятся под солнцем, когда начинают пробиваться первые цветы, а еще вчера голые деревья начинают покрываться зеленой дымкой.





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