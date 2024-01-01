Постеры Киты

«Ты знааааешь китооооовий?», — вопрошала рыбка Дори в мультфильме «В поисках Немо». Мы не знаем, но известно, что киты самые крупные животные на Земле, которые используются некоторыми странами как промысловые. Меж тем это величественное млекопитающее широко описывалось в мифологии и апокрифах Востока и Древней Греции. А вспомните одну из древних теорий устройства мира — как раз на трех китах.

Изображения китов использовались в геральдике, филателии и живописи. В последнем вы легко можете убедиться, посетив раздел каталога постеров «Киты».