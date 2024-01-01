8 (495) 648-66-46

Картина Крепостная башня. Нижний Новгород. Из серии архитектурных зарисовок Рерих Николай Константинович

Aртикул 400528D Рерих Николай Константинович
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Крепостная башня. Нижний Новгород. Из серии архитектурных зарисовок" Рерих Николай Константинович по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Крепостная башня. Нижний Новгород. Из серии архитектурных зарисовок" Рерих Николай Константинович можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рерих Николай Константинович

Величайший и святейший из тангла из серии «Шамбала»Монхеган МэнГималайский пейзажНебесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Дорога №26Звезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Будда, Завоеватель. Из серии «Знамена Востока»Мухаммед на горе Хира. Из серии «Знамена Востока»Выше гор. Из серии «Его страна»
Смотреть все

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыЗамок НойшванштайнНойшванштайнЗамок в тумане №2Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Замок №12Поля лаванды в провинции Прованс №11Турция (Turkey)
Смотреть все

Тематика: Башни

Вавилонская башняРазрушенная башня (сцена на Средиземноморском побережье с башней)Вид на Понте Саларио Башня с часами на площади Сан-МаркоВенеция, Дворец ДожейБашня при лунном светеНастоящееЛентеКолокольня в Стражках
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садДом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомОбнаженная с гитарой Обнаженная №51Дерево жизниДерево (Tree) №2Ракурс женская обнаженная ПоцелуйПариж №2Магнолии на бежевом фоне
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Русская

Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)КупальщицыМосква (Moscow) №10Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Сирень (Iilac) №15Утро в сосновом лесуДевушка с цветами (Girl with flowers)Московский дворикЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все