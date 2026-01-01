8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Побелка старого дома Ринг Лауриц Андерсен

Aртикул 434151D Ринг Лауриц Андерсен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Побелка старого дома" Ринг Лауриц Андерсен .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Побелка старого дома" Ринг Лауриц Андерсен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ринг Лауриц Андерсен

В июне месяцеБольной человекТуманный зимний день. KarrebaeksmindeРека и гавань в ФредериксвёркеЦерковь Могенструп
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Тематика: Рабочие

Точильщик Принцип Мелькания (Точильщик ножей, или Принцип сверкания) (1912–13).ПахарьВизит Людовика XIV на мануфактуру гобеленов 15 октября 1667 годаПять человек толкают глыбу камняЧеловек, несущий мешокПедларКрестьянки копают картофельТкацкий станок с ткачомСервара
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение Европы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Семейный портрет Гиршпрунга Больная девушка (The sick girl)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер У постели больногоЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена.
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все