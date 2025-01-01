8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Катание на лодках по Йерресу Кайботт Гюстав

Aртикул 88608D Кайботт Гюстав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Катание на лодках по Йерресу" Кайботт Гюстав по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Катание на лодках по Йерресу" Кайботт Гюстав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кайботт Гюстав

Крыши в снегу (эффект снега)Сена и железнодорожный мост в АржантёеМашина МарлиОбнаженная на диванеРавнина Женвилье, желтые поляДорога в НеаполеПарижская улица. Дождливый деньАнри КордьеВид с балкона
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Лодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Каноэ с веслом на мелководье бурной реки
Смотреть все

Тематика: Водный спорт

Девушка ныряет в водуМакеты театра 1 (1930)Дуэт девушек выполняет синхронный прыжок в водуЯркая иллюстрация с командой девушек, выполняющих сложный элемент синхронного плаванияПарусный спорт №2Яркая иллюстрация с двумя гребцами в лодкеКрасочная иллюстрация прыгающего с трамплина в воду спортсменаДевушка занимается аквафитнесомНабор лаконичных иллюстраций водных видов спорта
Смотреть все

Тематика: Гребля

Макеты театра 1 (1930)Канотье-сюр-ла-Марн (около 1922–1925 гг.)Гребцы в Шату
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садГолый ребенок
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все