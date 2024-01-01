8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Пейзаж с тремя фигурами и собакой Руссо Теодор

Aртикул 406457D Руссо Теодор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пейзаж с тремя фигурами и собакой" Руссо Теодор по цене от 7350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пейзаж с тремя фигурами и собакой" Руссо Теодор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Руссо Теодор

Болото в ЛандахВишневое дерево БяуЛес зимой на закатеКаменные дубы №2Морской пейзаж с лодкой на горизонте (Seascape with a boat on the horizon)Опушка леса, заходящее солнцеКаменные дубыДеревня в долинеДве женщины разговаривают в дверном проеме
Смотреть все

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Дубовая роща (Oak grove)Пейзаж ПолесьяЗима (winter) №18Март
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Дерево (Tree) №2Бирюзовый лесОбъемное золотое деревоАпельсиновое деревоОстровок в озереДерево с цветными круглыми листьями №2Абстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикИтальянский дворик
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привалеБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садАбстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Утро в горах (Morning in the Mountains)Рыжеволосая девушка в черных чулках
Смотреть все