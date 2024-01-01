8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Осенние деревья на рассвете Блехен Карл

Aртикул 407142D Блехен Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Осенние деревья на рассвете" Блехен Карл по цене от 7460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Осенние деревья на рассвете" Блехен Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Блехен Карл

Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Интерьер Пальмового ДомаГорный каньон зимойРыцарский замок в ТанненвайхереЛесная тропа возле ШпандауВид на крыши и садыДавид и ВирсавияФабрика (Factory)Лес (Forest) №3
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Дерево (Tree) №2Объемное золотое деревоБирюзовый лесАпельсиновое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Островок в озереАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Тематика: Восходы и рассветы

Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВосход Солнца над озеромРассвет на океане (Sunrise on the ocean)Невероятный рассвет над водопадом Годафосс - одним из самых известных водопадов ИсландииРассвет на мореРассвет над горамиЗолотой восход солнца над Гранд-Каньоном (США, штат Аризона)Красивый восход солнца над пиком Митре в бухте Милфорд-Саунд (Новая Зеландия)Восход солнца над восточным морем
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Ночной кошмар (The Nightmare)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынок
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все