8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мария с ребенком, Иосифом и маленьким Иоанном Крестителем Романо Джулио

Aртикул 407027D Романо Джулио
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мария с ребенком, Иосифом и маленьким Иоанном Крестителем" Романо Джулио по цене от 8500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мария с ребенком, Иосифом и маленьким Иоанном Крестителем" Романо Джулио можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Романо Джулио

Палата ПсихеиБой с саблейЭскиз памятника собакеВзятие Карфагена Сципионом и его войскамиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахПобеда, Янус, Хронос и ГеяПалата Гигантов — ПотолокМорское сражение между греками и троянцамиПоходные гирлянды
Смотреть все

Тематика: Семья

Не пущуСемейная компанияДама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Отдых (Recreation)Дедушка с внуком играют в шахматыКрестьянский обед в полеСемья у врачаСемейный портрет Гиршпрунга Детский день (Children's Day)
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Святой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Страшный судИисус и маленький Иоанн КрестительИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Пейзаж со Святым Иоанном на острове Патмос (1640)Богоматерь Нежности к злым сердцамСвятой Иероним в своем кабинетеПоследний ужинМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Афинская школа (The School of Athens)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Страшный суд
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Тайная вечеря (Lord's Supper)Поцелуй ИудыСтрашный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все