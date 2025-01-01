8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Päsesick-Kaskutäu Бодмер Карл

Aртикул 431592D Бодмер Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Päsesick-Kaskutäu" Бодмер Карл по цене от 8460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Päsesick-Kaskutäu" Бодмер Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бодмер Карл

ВыдраДве цаплиТри свиньи возле забораСкальп Танец МинитарСих-Чида и Махчи-КарехдеДизайн для тарелкиДикий кабанКабаны в прудуБыки
Смотреть все

Тематика: Военные

Наше дело правое, мы победилиЯркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксПарад Победы (Victory Parade)У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")С пакетом (With the Service)Победа (Victory)Военные новости (1943-1944)Солдаты на маршеБаян
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореУтро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Национальность: Швейцарская

Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Натюрморт: чайный сервиз Возвращение домой (Homecoming)Вилла у моряОстров жизни (The island of life)ВыдраАвантюристДубы
Смотреть все