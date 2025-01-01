8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Лунный свет на Яре Кром Джон

Aртикул 434107D Кром Джон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Лунный свет на Яре" Кром Джон по цене от 8460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Лунный свет на Яре" Кром Джон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кром Джон

Гобой Обыкновенный, НорфолкЛесной пейзажЛесной пейзаж под НорвичемДерево на курганеРека Венсум, НорвичРоща с дорогой и сенокосомДом среди деревьевЯрмутский пирсКомпозиция №78
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаРека в лесу №5Бирюзовый лесСестрорецкий бор (Forest)Абстрактный лес - вид 2Летний день (Summer's day)Абстракция в лесуРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Мельницы

Старая мельницаЗакат в степиМельница у реки (A Windmill by a River)Пейзаж с водяной мельницейМельница (Mill) №18Долина маковПрекрасный город Ия с бело-голубыми домами и мельницами на побережье Эгейского моря (о.Санторини, Греция)Сражение при Вальми (The Battle of Valmy)Телега с двумя лошадьми возле мельницы
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяТриумф ВенецииЛовцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все