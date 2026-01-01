8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Прерванное паломничество (Больной Паломник) Вальдмюллер Фердинанд Георг

Aртикул 425841D Вальдмюллер Фердинанд Георг
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Прерванное паломничество (Больной Паломник)" Вальдмюллер Фердинанд Георг по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Прерванное паломничество (Больной Паломник)" Вальдмюллер Фердинанд Георг можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Вальдмюллер Фердинанд Георг

Вид на ИшльПрощание призывникаПрием великого князя Александра Николаевича князем Меттернихом в Венском Хофбурге в 1829 годуПейзаж ПратераЧеловек с шкатулкойПейзаж (Landscape) №35приступ
Смотреть все

Тематика: Дети

Купание красного коняОпять двойкаМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиВидение отроку ВарфоломеюДевочки вышиваютТройка («Ученики мастеровые везут воду»)Девочка плывёт на ките по звёздному небу и ловит яркую звезду
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Камни

Пять человек толкают глыбу камнязаход солнцаИона и КитВашингтон пересекает ДелавэрКамни в лесу. ВалаамБукет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)На запад курс империи идет своим путем (изучение фресок, Капитолий США)КамнеломСерпентарский пейзаж с шествием волхвов
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)Италия (Italy) №2Цветочный рынокКрымский вид
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Дама с вееромКошки на пианино (Cats on a Piano)
Смотреть все