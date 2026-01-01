8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Колонны под мостом

Aртикул 53969D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Колонны под мостом"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Колонны под мостом" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Сестрорецкий бор (Forest)На опушке соснового лесаДождь в дубовом лесуВесна в Италии (Spring in Italy)Прогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Тематика: Колонны

Древний Капитолий Классические капители греческих колоннФрагмент древнего священного храма Ангкор-Ват в КамбоджеИтальянский дворик №40Натюрморт с рулонами архитектурных проектов на фоне красиво и детально нарисованной капители колонныПоклонение пастухов; verso: эскизыКнига закона, прочитанная перед народомТоска - Эскиз Акта IДлинный тоннель с колоннами и игрой света и тени
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеОбед на вершине небоскребаКорзинки одуванчиков в капельках росы
Смотреть все