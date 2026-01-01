8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Розовые горы

Aртикул 10820D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Розовые горы"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Розовые горы" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Солнце

Золото гор №20Объемная композиция с ромашками и СолнцемВолшебные лучи солнечного света в таинственном зелёном лесуИспанское СолнцеСолнце и горы - пейзаж в традиционной технике японской живописи черниламиКруглые формы. Солнце и ЛунаЗвезда по имени СолнцеПодсолнухи и морские волныСамолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнца
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуСкандинавский оленьТри аистаКарта мира в скандинавском стилеБотаника в скандинавском стилеСемья совМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фоне
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Минимализм стиль

Море и пляжПастельные тона абстракцииДорога в ТосканеЦветные карандашиЖелтая Луна в горахМетеорЖелтый треугольник с витыми линиямиБарханы в стиле минимализмТри вазы в стиле минимализм
Смотреть все