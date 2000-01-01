8 (495) 648-66-46

Картина маслом Рисование точки и линии на плане Кандинский Василий

Aртикул 17201D Кандинский Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Рисование точки и линии на плане" Кандинский Василий по цене от 6220 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Рисование точки и линии на плане" Кандинский Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кандинский Василий
Зимний пейзаж (Winter Landscape)
Картина с тремя пятнами (Painting with three spots)
Вид Мурнау (View of Murnau)
Зимний пейзаж (Winter Landscape)
Я не дурак ( I'm No Fool)
Восточный (Oriental)
Впечатление (Impressions)
Композиция (Composition)
Композиция (Composition)
Смотреть все
Тематика: Линии
Красивый силуэт обнажённого женского тела в тени от волнистых линий
Яркая динамичная композиция с иллюзией движения фрактальных линий
Иллюстрация девушки в чёрной шляпе на чёрном фоне с белыми полосами
Абстрактная композиция в пастельных тонах с яркими весенними цветами на полосатом фоне
Линейный портрет волка из красных и оранжевых линий на чёрном фоне
Яркая иллюстрация модной девушки в красном берете и солнечных очках на фоне с красно-белыми полосами
Композиция с линиями и брызгами в оттенках зелёного и серого цвета с ярким цветовым акцентом жёлтого
Модная девушка в широкополой шляпе с кошкой на чёрно-белом полосатом фоне
Яркий плакат с классическим ретро автомобилем и надписью на жёлтом фоне с чёрной и красной полосами
Смотреть все
Тематика: Минимализмы
Море и пляж
Одинокое дерево в желтом поле
Лица
Очертания лица и глаз
Пара в стиле минимализм
Угол здания и солнце
Пара в стиле минимализм
Пара
Портрет без лица
Смотреть все
Тематика: Абстракция
Красная текстура
Арт композиция
Солнечная композиция
Композиция (Composition)
Композиция (Composition)
Арт текстура
Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Имодилайн
Плывем по облакам
Смотреть все
Стиль: Абстракционизм
Красная текстура
Арт композиция
Солнечная композиция
Композиция (Composition)
Композиция (Composition)
Арт текстура
Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Имодилайн
Плывем по облакам
Смотреть все
Век: 20-й век
Лежащая обнаженная
Обнаженная у воды.
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле
Обнаженная
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Женщина
Египтянка
Смотреть все
Национальность: Русская
Купальщицы
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Москва (Moscow)
Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Сирень (Iilac)
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)
Зимний вечер (Winter Evening)
Адам и Ева с детьми под деревом (Adam and Eve with their children under a tree)
Смотреть все