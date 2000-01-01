8 (495) 648-66-46

Картина маслом Энге Гассе в Форио Зофф Альфред

Aртикул 19143B Зофф Альфред
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Энге Гассе в Форио" Зофф Альфред по цене от 6280 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Энге Гассе в Форио" Зофф Альфред можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Зофф Альфред
Виндмюле и Дорф в Бельгии
Вечерняя атмосфера с рыбаками на побережье
Деревья в пейзаже
Вид на побережье Нерви
Скалистый берег возле Нерви
Фишерхафен в Ньюпоре (Бельгия)
Зонниге Бахландшафт
Дорфштрассе-мит-Гехофт-унтер-Боймен
Дорф на Дюне (1903–1904)
Смотреть все
Тематика: Замки и крепости
Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакуры
Вавилонская башня
Нойшванштайн
Замок Нойшванштайн
Замок в тумане №2
Замок №12
Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)
Турция (Turkey)
Поля лаванды в провинции Прованс №11
Смотреть все
Жанры: Пейзаж
Стволы деревьев березы
Египтянка
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Москва (Moscow) №10
Летний сад
Итальянская улочка №2
Дом у озера (The Lake house)
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане №2
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная №2
Купальщица №18
Спящие
Летом
Обнаженная №17
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Сон жены рыбака
Смотреть все
Стиль: Постимпрессионизм
Лежащая обнаженная №9
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)
Розы (Roses)
Морской пейзаж (Seascape) №7
Японская ваза с розами и анемонами (Still Life Japanese Vase with Roses and Anemones)
Ирисы, 1889 год
Сад (Garden) №2
Смотреть все
Национальность: Австрийская
Дерево жизни
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)
Поцелуй
Адель Блох-Бауэр II (Adele Bloch-Bauer II)
Рыжеволосая девушка в черных чулках
Кошки на пианино (Cats on a Piano)
Автопортрет с китайским растением (1912)
Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все