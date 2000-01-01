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Картина маслом Архангельский собор в Кремле 2 (1880 г.) Джузеппе Дациаро

Aртикул 19826C Джузеппе Дациаро
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

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